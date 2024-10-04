КНДР запустила более 300 мусорных шаров в сторону Южной Кореи

Северная Корея запустила в сторону Республики Корея около 320 воздушных с мусором. Это уже второй запуск воздушных объектов на этой неделе. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS), сообщает Укринформ.

В комитете сообщили, что около 120 пакетов с мусором упали вокруг Сеула и окружающей провинции Кенги после последнего запуска воздушных шаров Пхеньяном утром 4 октября.

По информации JCS, пакеты содержали бытовой мусор – бумагу, полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки. Опасных веществ внутри шаров обнаружено не было.

Отмечается, что этот запуск стал 24-м с начала кампании по запуску воздушных шаров Северной Кореей в конце мая. Ранее в среду Пхеньян запустил более 150 шаров в направлении Юга.