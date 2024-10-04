ЄС призупинив зустрічі на високому рівні з представниками грузинськими урядовцями

Посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський повідомив журналістам про рішення європейських інститутів припинити зустрічі з урядом «Грузинської мрії» у відповідь на антиєвропейські дії та риторику правлячої партії, повідомляє Ехо Кавказу.

"У червні цього року у нас була внутрішня дискусія з нашими державами-членами про те, яким має бути підхід до влади Грузії, яка, як ми вважаємо, недружня щодо Європейського Союзу. Крім того, ми обговорили, як нам слід підходити до антизахідному та антиєвропейському наративу, пропаганді та теоріям змови, і вирішили не мати жодних контактів на високому рівні з нинішнім урядом Грузії. Саме тому за останні місяці не було ні візитів на високому рівні до Грузії, ні зустрічей на високому рівні з представниками грузинської влади. у Брюсселі" , – заявив Павло Герчинський.

Більше того, посол підкреслив, що Євросоюз готовий працювати з владою, "готовою вступити до ЄС".

"Якщо Грузія стане однопартійною державою, країною, де заборонено політичну опозицію, де громадянському суспільству доведеться їхати на роботу за кордон, якщо основні права людини, не кажучи вже про права меншин, не будуть захищені, Грузія не зможе стати членом Євросоюзу – ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра... Якщо цей уряд зацікавлений у вступі Грузії до Євросоюзу, ми готові працювати з будь-яким урядом, демократично обраним грузинським народом" , – сказав посол.

При цьому дипломат нагадує, що Євросоюз ґрунтується на певних цінностях, які "не є предметом переговорів".

"Ці цінності відображені в угодах: це свобода, демократія, верховенство закону, права меншин, і ми щиро сподіваємось, що на виборах 26 жовтня грузинський народ обере новий уряд, який буде вірним цим цінностям" , – сказав Павло Герчинкий та закликав громадян Грузії до активну участь у майбутніх виборах.

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