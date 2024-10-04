ЕС приостановил встречи на высоком уровне с представителями грузинских чиновников

Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский сообщил журналистам о решении европейских институтов прекратить встречи с правительством "Грузинской мечты", в ответ на антиевропейские действия и риторику правящей партии, сообщает Эхо Кавказа.

"В июне этого года у нас была внутренняя дискуссия с нашими государствами-членами о том, каким должен быть подход к властям Грузии, которые, как мы считаем, недружественны по отношению к Европейскому Союзу. Кроме того, мы обсудили, как нам следует подходить к антизападному и антиевропейскому нарративу, пропаганде и теориям заговора, и решили не иметь каких-либо контактов на высоком уровне с нынешним правительством Грузии. Именно поэтому за последние месяцы не было ни визитов на высоком уровне в Грузию, ни встреч на высоком уровне с представителями грузинских властей в Брюсселе" , – заявил Павел Герчинский.

Более того, посол подчеркнул, что Евросоюз готов работать с властями, "готовыми вступить в ЕС".

"Если Грузия станет однопартийным государством, страной, где запрещена политическая оппозиция, где гражданскому обществу придется уезжать на работу за границу, если основные права человека, не говоря уже о правах меньшинств, не будут защищены, Грузия не сможет стать членом Евросоюза – ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра... Если это правительство заинтересовано в процессе вступления Грузии в Евросоюз, мы готовы работать с любым правительством, демократически избранным грузинским народом" , – сказал посол.

При этом дипломат напоминает, что Евросоюз основан на определенных ценностях, которые "не являются предметом переговоров".

"Эти ценности отражены в соглашениях: это свобода, демократия, верховенство закона, права меньшинств, и мы искренне надеемся, что на выборах 26 октября грузинский народ изберет новое правительство, которое будет верным этим ценностям" , – сказал Павел Герчинкий и призывал граждан Грузии к активному участию в предстоящих выборах.

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