Харків, Дніпро й Кременчук отримають майже 30 модульних котелень – Шмигаль
Уряд ухвалив рішення передати Харкову, Дніпру й Кременчуку 28 модульних газових котелень. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Економічна правда.
"Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму", — зауважив очільник Уряду.
Раніше повідомлялося, що Харків отримає від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню.
Нагадаємо, вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону.
Міжнародні партнери України в рамках діяльності Фонду підтримки енергетики профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт.