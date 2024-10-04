Харків, Дніпро й Кременчук отримають майже 30 модульних котелень – Шмигаль

Уряд ухвалив рішення передати Харкову, Дніпру й Кременчуку 28 модульних газових котелень.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомляє Економічна правда.

"Це альтернативні джерела виробництва тепла, які допоможуть цим містам пройти зиму" , — зауважив очільник Уряду.

Раніше повідомлялося, що Харків отримає від Державної служби України з надзвичайних ситуацій 21 котельню.

Нагадаємо, вже 82% об'єктів житлово-комунального господарства по всій Україні готові до опалювального сезону.

Міжнародні партнери України в рамках діяльності Фонду підтримки енергетики профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт.