Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных

Правительство приняло решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Экономическая правда.

"Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму" , - отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.

Напомним, уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей Украине готовы к отопительному сезону.

Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт.