Харьков, Днепр и Кременчуг получат 28 модульных газовых котельных
Правительство приняло решение передать Харькову, Днепру и Кременчугу 28 модульных газовых котельных. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Экономическая правда.
"Это альтернативные источники производства тепла, которые помогут этим городам пройти зиму", - отметил глава правительства.
Ранее сообщалось, что Харьков получит от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 21 котельную.
Напомним, уже 82% объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей Украине готовы к отопительному сезону.
Международные партнеры Украины в рамках деятельности Фонда поддержки энергетики профинансировали закупку оборудования распределенной генерации мощностью 170 МВт.