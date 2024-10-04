Відновив роботу один з основних пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Пропускний пункт на українсько-польському кордоні "Ягодин-Дорогуськ" працює у штатному режимі в обох напрямках. Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби України, повідомляє Дзеркало тижня.

"У польському пункті пропуску "Дорогуськ" на ділянці "вʼїзд в Республіку Польща" відновлено роботу вагового комплексу. Відтак п/п "Ягодин-Дорогуськ" працює в штатному режимі в обох напрямках" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 серпня Польща розпочала ремонт покриття на прикордонному переході в Дорогуську. Ремонт дороги, згідно з планами польської сторони, триватиме до 14 листопада. Згідно з даними ДМС, польська сторона планує проведення ремонту одного вагового комплексу та часткову заміну дорожнього покриття.

Зазначимо, що цей пункт пропуску, який є одним із основних для великогабаритного вантажного транспорту, з листопада 2023 року простоював через блокування польських фермерів та вантажоперевізників.