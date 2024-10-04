Возобновил работу один из основных пунктов пропуска на границе с Польшей

Пропускной пункт на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" работает в штатном режиме по обоим направлениям. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины, сообщает Зеркало недели.

"В польском пункте пропуска "Дорогуск" на участке "въезд в Республику Польша" возобновлена работа весового комплекса. Следовательно, п/п "Ягодин-Дорогуск" работает в штатном режиме в обоих направлениях" , – говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа Польша начала ремонт покрытия на пограничном переходе в Дорогуске. Ремонт дороги, согласно планам польской стороны, продлится до 14 ноября. Согласно данным ГТС, польская сторона планирует провести ремонт одного весового комплекса и частичную замену дорожного покрытия.

Отметим, что этот пункт пропуска, который является одним из основных для крупногабаритного грузового транспорта, с ноября 2023 простаивал из-за блокирования польских фермеров и грузоперевозчиков.