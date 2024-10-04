Світовий банк оприлюднив звіт про умови для бізнесу, але без України

Світовий банк опублікував новий звіт оцінки ділового та інвестиційного клімату у світі Business Ready, що замінює та вдосконалює проєкт Doing Business, що не виходить з 2021 року. України у цьому звіті немає. Про це йдеться на сайті Світового банку, повідомляє ЛігаБізнес.

Звіт за 2024 рік представляє нову аналітичну структуру, яка порівнює економіки за трьома основними показниками: нормативно-правова база, державні послуги та операційна ефективність.

Аналіз Business Ready зосереджений на десяти темах: відкриття бізнесу, розміщення бізнесу, комунальні послуги, трудові ресурси, фінансові послуги, міжнародна торгівля, оподаткування, розвʼязання спорів, ринкова конкуренція та банкрутство бізнесу.

Дослідження також пропонує розуміння трьох наскрізних тем, які є актуальними для сучасної економіки: впровадження цифрових технологій, екологічна стійкість та гендерні питання.

Звіт за 2024 рік охоплює 50 економік, є першим у серії, яка з часом розширюватиме географічне охоплення та вдосконалюватиме методологію, підтримуючи адвокацію реформ, політичні рекомендації та подальший аналіз і дослідження.

За регуляторною структурою перше місце у світі займає Угорщина, за операційною ефективністю – Сінгапур, за показником державних послуг – Естонія.

Найвищі показники у рейтингу також мають Грузія (одна з лідерів за регуляторною структурою та операційною ефективністю), Руанда (має відмінні результати в категоріях державних послуг та операційної ефективності), а також Колумбія та Словаччина (входять до лідерів за регуляторною структурою та державними послугами).