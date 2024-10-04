Всемирный банк обнародовал отчет об условиях для бизнеса, но без Украины

Всемирный банк опубликовал новый отчет оценки делового и инвестиционного климата в мире Business Ready, заменяющего и совершенствующего не выходящий с 2021 года проект Doing Business. Украины в этом отчете нет. Об этом говорится на сайте Всемирного банка, сообщает Лига.Бизнес.

Отчет за 2024 год представляет новую аналитическую структуру, которая сравнивает экономики по трем основным показателям: нормативно-правовая база, государственные услуги и операционная эффективность.

Анализ Business Ready сосредоточен на десяти темах: открытие бизнеса, размещение бизнеса, коммунальные услуги, трудовые ресурсы, финансовые услуги, международная торговля, налогообложение, разрешение споров, рыночная конкуренция и банкротство бизнеса.

Исследование также предлагает понимание трех сквозных тем, актуальных для современной экономики: внедрение цифровых технологий, экологическая устойчивость и гендерные вопросы.

Отчет за 2024 год охватывает 50 экономик, первый в серии, которая со временем будет расширять географический охват и совершенствовать методологию, поддерживая адвокацию реформ, политические рекомендации и дальнейший анализ и исследования.

По регуляторной структуре первое место в мире занимает Венгрия, по операционной эффективности – Сингапур, по показателю государственных услуг – Эстония.

Самые высокие показатели в рейтинге также имеют Грузия (одна из лидеров по регуляторной структуре и операционной эффективности), Руанда (имеет отличные результаты в категориях государственных услуг и операционной эффективности), а также Колумбия и Словакия (входят в лидеры по регуляторной структуре и государственным услугам).