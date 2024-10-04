Ситуація в енергосистемі стабільна, але баланс доволі крихкий – міністерство

Заступник міністра енергетики Роман Андарак в ефірі телемарафону повідомив, що енергетики продовжують здійснювати відновлювальні роботи і планові ремонти для підготовки до осінньо-зимового періоду, але постійні ворожі атаки, які відбуваються щоденно, призводять до пошкоджень, що ускладнюють роботу, повідомляє Лівий берег.

"Загальна ситуація залишається збалансованою, але цей баланс є досить крихким. Відновлення і ремонти тривають постійно. Ми намагаємось відновити все, що можна в цих умовах. Щось залишилось живим, щось є неживим після російських атак. Ремонтний процес здійснюється навіть успішніше, ніж ми очікували. Але й система атакується безперервно, це відбувається щодня по декілька разів. Особливо страждають об’єкти у прифронтових регіонах. Тому потреби в матеріалах, обладнанні залишаються постійними" , – сказав Роман Андарак.

Він зазначив, що наразі базовою в енергетичному міксі залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання, на високому рівні зберігається генерація з відновлюваних джерел енергії. Крім того, в деякі періоди для балансування системи залучається імпорт електроенергії з європейських країн.

Андарак зазначив, що на баланс впливають погодні умови, та зауважив, що станом на зараз температура залишається помірною, тому споживачі активно не використовують обігрівачі чи кондиціонери. При цьому він звернувся до громадян із закликом використати нинішні сприятливі погодні умови для підготовки до сезонного похолодання та здійснення побутових заходів з енергоефективності.