Ситуация в энергосистеме стабильная, но баланс довольно хрупкий – министерство

Заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире телемарафона сообщил, что энергетики продолжают осуществлять восстановительные работы и плановые ремонты для подготовки к осенне-зимнему периоду, но происходящие ежедневно постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, осложняющим работу, сообщает Левый берег.

"Общая ситуация остается сбалансированной, но этот баланс является достаточно хрупким. Восстановление и ремонты продолжаются постоянно. Мы пытаемся восстановить все, что можно в этих условиях. Что-то осталось живым, что-то является неживым после российских атак. Ремонтный процесс осуществляется даже успешнее, чем мы ожидали. Но и система атакуется непрерывно, это происходит ежедневно по несколько раз. Особенно страдают объекты в прифронтовых регионах. Поэтому потребности в материалах, оборудовании остаются постоянными" , - сказал Роман Андарак.

Он отметил, что базовой в энергетическом миксе остается атомная генерация, которая обеспечивает около 60% потребления, на высоком уровне сохраняется генерация из возобновляемых источников энергии. Кроме того, в некоторые периоды для балансировки системы привлекается импорт электроэнергии из европейских стран.

Андарак отметил, что на баланс влияют погодные условия, и отметил, что по состоянию на данный момент температура остается умеренной, поэтому потребители активно не используют обогреватели или кондиционеры. При этом он обратился к гражданам с призывом использовать нынешние благоприятные погодные условия для подготовки к сезонному похолоданию и осуществлению бытовых мероприятий по энергоэффективности.