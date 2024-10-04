Страта 16 військовополонених під Покровськом: загинули бійці двох підрозділів ЗСУ

Унаслідок розстрілу російськими військовими 16 українських військовополонених на Покровському напрямку загинули бійці двох підрозділів ЗСУ.﻿ Про це сказав в ефірі телемарафону начальник Департаменту війни Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, повідомляє Укрінформ.

«Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах» , – сказав він.

За словами Бєлоусова, українське слідство має дані, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ збройних сил РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.

Наразі українські правоохоронці направили запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про цей злочин.

Як повідомлялося, 1 жовтня 2024 року у Телеграм-каналах з’явилася інформація про ймовірний розстріл представниками ЗС РФ 16 українських військовослужбовців.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті у полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались в шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою.

За цим фактом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочало кримінальну справу за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).