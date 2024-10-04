Казнь 16 военнопленных под Покровском: погибли бойцы двух подразделений ВСУ

В результате расстрела российскими военными 16 украинских военнопленных на Покровском направлении погибли бойцы двух подразделений ВСУ. Об этом сказал в эфире телемарафона начальник Департамента войны Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает Укринформ.

«По состоянию на данный момент нам известно, что могли погибнуть бойцы двух подразделений Вооруженных сил Украины. Мы знаем номера этих подразделений. Мы предварительно установили данные бойцов. Но мы проверяем эту информацию из уважения к их родным, чтобы не ошибиться в их фамилиях» , – сказал он.

По словам Белоусова, у украинского следствия есть данные, где именно произошел расстрел украинских военнопленных и какое подразделение вооруженных сил РФ может быть причастно к совершению этого преступления.

Украинские правоохранители направили запросы военным подразделениям, подразделениям разведки, а также международным партнерам, чтобы собрать как можно больше информации об этом преступлении.

Как сообщалось, 1 октября 2024 года в Телеграмм-каналах появилась информация о предполагаемом расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих.

На обнародованном видео зафиксировано, как под контролем врага военнослужащие ВСУ, взятые в плен, вышли из лесопосадки. После того, как они выстроились в шеренгу, оккупанты умышленно открыли по ним огонь на поражение. Раненых, подававших признаки жизни, добили в упор автоматной очередью.

По этому факту ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).