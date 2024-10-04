ОГП має інформацію про страту 93 українських військовполонених

Близько 80% всіх страт українських військових росіянами відбулося у 2024 році. Відомо про загибель 93 наших бійців, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це розповів начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Бєлоусов зокрема згадав, що днями у соцмережах з'явилась інформація про ще одну страту українського військового. Але наразі підтвердити її неможливо.

"Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне провадження. І наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році" , - розповів він.

За його словами, зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року. Ці зміни були у значно гірший бук.

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи" , - сказав він.

Зокрема, днями було оприлюднено звіт верховного комісара ООН з прав людини, в якому вони зазначили про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.