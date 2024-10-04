ОГП располагает информацией о казни 93 украинских военнопленных

Около 80% всех казней украинских военных россиянами произошло в 2024 году. Известно о гибели 93 наших бойцов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом рассказал начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона.

Белоусов в частности упомянул, что на днях в соцсетях появилась информация о еще одной казни украинского военного. Но пока подтвердить ее невозможно.

"Мы сразу с Главным следственным управлением СБУ зарегистрировали еще одно производство. И сейчас мы уже располагаем информацией о гибели 93 наших бойцов, которые были казнены именно на поле боя. И что важно отметить, что где-то 80% всех казней произошло в этом году. Что говорит о столь серьезном увеличении этих случаев в 2024 году" , - рассказал он.

По его словам, изменения в отношении российских военных в отношении украинских военнопленных стали заметны с ноября прошлого года. Эти изменения были в гораздо худший бук.

"Пожалуй, наиболее столь резонансным примером являются наши военнопленные, погибшие в Оленовке. Но такие случаи фиксируются и в других местах несвободы" , - сказал он.

В частности, на днях был обнародован отчет верховного комиссара ООН по правам человека, в котором они отметили подтвержденный факт казни 10 военнопленных в других местах несвободы.