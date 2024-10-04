У Коордштабі назвали кількість військових загиблих у російському полоні
З початку повномасштабної війни у російському полоні загинули щонайменше 117 українських військовополонених. Про це у коментарі журналістам Politico розповіла представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Вікторія Цимбалюк, повідомляє Ліга.net.
За її словами, через відсутність міжнародного нагляду реальна кількість загиблих у російських місцях утримання полонених, ймовірно, значно більша.
"Це число, яке у нас є. Але, звичайно, не всі тіла повернуто, і Росія навіть не підтвердила, що багато хто з них перебував у полоні", - сказала Цимбалюк.