В Коордштабе назвали количество военных погибших в российском плену
С начала полномасштабной войны в российском плену погибли не менее 117 украинских военнопленных. Об этом в комментарии журналистам Politico рассказала представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цымбалюк, сообщает Лига.net.
По ее словам, из-за отсутствия международного надзора реальное количество погибших в российских местах содержания пленных, вероятно, значительно больше.
"Это число, которое у нас есть. Но, конечно, не все тела возвращены, и Россия даже не подтвердила, что многие из них находились в плену", – сказала Цымбалюк.