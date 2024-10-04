В Коордштабе назвали количество военных погибших в российском плену

С начала полномасштабной войны в российском плену погибли не менее 117 украинских военнопленных. Об этом в комментарии журналистам Politico рассказала представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виктория Цымбалюк, сообщает Лига.net.

По ее словам, из-за отсутствия международного надзора реальное количество погибших в российских местах содержания пленных, вероятно, значительно больше.