В "Укренерго" повідомили, що у суботу відключень світла не прогнозується

В Україні у суботу, 5 жовтня, світло за графіками відключати не планують. Але українців просять користуватися потужними електроприладами в окремі години. З посиланням на "Укренерго", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

"Завтра, у суботу, заходи обмеження споживання не плануються" , - йдеться у повідомленні компанії.

Там також закликали українців користуватися потужними електроприладами вдень - з 10:00 до 16:00.

Такі заклики пояснюються тим, що вдень в Україні зростає генерація електроенергії, оскільки працюють сонячні електростанції.