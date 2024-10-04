В "Укрэнерго" сообщили, что в субботу отключений света не прогнозируется
В Украине в субботу, 5 октября, свет по графикам отключать не планируют. Но украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в отдельные часы. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
“Завтра, в субботу, меры ограничения потребления не планируются”, - сказано в сообщении компании.
Там также призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.
Такие призывы объясняются тем, что в дневные часы в Украине растет генерация электроэнергии, поскольку работают солнечные электростанции.