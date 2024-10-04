Лукашенко прокомментировал залетающие "Шахеды" на территорию Беларуси

За словами самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, він знає, що російські БПЛА залітають у його країну, але списує це на "недосвідчені руки" і роботу засобів радіоелектронної боротьби.﻿﻿ З посиланням на "Белта", повідомляє Українська правда.

"Кілька випадків таких було (зальоту дронів) і з боку Росії, і з боку України. Багато ми збиваємо. Ми не дивимося, це російські чи українські" , - заявив Лукашенко під час спілкування з жителями містечка Парохонськ.

Лукашенко заявив, що і Росія, і Україна зараз закуповують величезну кількість БПЛА. Досить часто "в недосвідчених руках" і після впливу засобів радіоелектронної боротьби безпілотники втрачають орієнтир. Таким чином, за словами Лукашенка, вони і залітають у Білорусь.

Він каже, що в Білорусі стали вирішувати ці питання на рівні фахівців, не виносячи в публічне поле. Нібито такі домовленості були досягнуті з обома сторонами.