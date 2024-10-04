Лукашенко прокомментировал залетающие "Шахеды" на территорию Беларуси

По словам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, он знает, что российские БПЛА залетают в его страну, но списывает это на "неопытные руки" и работу РЭБ. Со ссылкой на "Белта".﻿, сообщает Украинская правда.

"Несколько случаев таких было (залета дронов) и со стороны России, и со стороны Украины. Много мы сбиваем. Мы не смотрим, это российские или украинские" , - заявил Лукашенко во время общения с жителями городка Парохонск.

Лукашенко заявил, что и Россия, и Украина сейчас закупают огромное количество БПЛА. Довольно часто "в неопытных руках" и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы беспилотники теряют ориентир. Таким образом, по словам Лукашенко, они и залетают в Беларусь.

Он говорит, что в Беларуси стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле. Якобы такие договоренности были достигнуты с обеими сторонами.