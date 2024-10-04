У Міненерго порадили українцям утеплювати стіни та ущільнювати вікна
Заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що атомна генерація забезпечує близько 60% споживання. Ситуація залишається збалансованою, але цей баланс є досить крихким, повідомляє Новое время.
Так ситуацію в енергосистемі, в ефірі телемарафону Єдині новини, охарактеризував заступник міністра енергетики Роман Андарак.
«Відновлення і ремонти тривають постійно. Ми намагаємось відновити все, що можна в цих умовах. Щось залишилось живим, щось є неживим після російських атак. Ремонтний процес здійснюється навіть успішніше, ніж ми очікували», — сказав він.
Андарак додав, що система атакується по декілька разів на день, а особливо страждають об'єкти у прифронтових регіонах.
За його словами, базовою в енергетичному міксі залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання. На високому рівні - генерація з відновлюваних джерел. В певні періоди для балансування системи електроенергія імпортується з європейських країн.
Андарак зазначив, що на баланс впливають погодні умови. Зараз споживачі активно не використовують обігрівачі чи кондиціонери.
«Я хотів би попросити використати цей час помірної погоди, щоб перевірити свою готовність до зими — щільність вікон, справність побутових обігрівальних приладів. Можливо, ще можна здійснити заходи з енергоефективності: утеплення, перевірити справність термостатів, впровадити у себе вдома систему енергетичного менеджменту. Це досить недорогі рішення, які дозволяють зекономити, а також допоможуть нам збалансувати систему», — підкреслив він.