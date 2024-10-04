У Міненерго порадили українцям утеплювати стіни та ущільнювати вікна

Заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що атомна генерація забезпечує близько 60% споживання.﻿ Ситуація залишається збалансованою, але цей баланс є досить крихким, повідомляє Новое время.

Так ситуацію в енергосистемі, в ефірі телемарафону Єдині новини, охарактеризував заступник міністра енергетики Роман Андарак.

«Відновлення і ремонти тривають постійно. Ми намагаємось відновити все, що можна в цих умовах. Щось залишилось живим, щось є неживим після російських атак. Ремонтний процес здійснюється навіть успішніше, ніж ми очікували» , — сказав він.

Андарак додав, що система атакується по декілька разів на день, а особливо страждають об'єкти у прифронтових регіонах.

За його словами, базовою в енергетичному міксі залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання. На високому рівні - генерація з відновлюваних джерел. В певні періоди для балансування системи електроенергія імпортується з європейських країн.

Андарак зазначив, що на баланс впливають погодні умови. Зараз споживачі активно не використовують обігрівачі чи кондиціонери.