В Минэнерго посоветовали украинцам утеплять стены и уплотнять окна
Заместитель министра энергетики Роман Андарак отметил, что атомная генерация обеспечивает около 60% потребления. Ситуация остается сбалансированной, но этот баланс является достаточно хрупким, сообщает Новое время.
Так ситуацию в энергосистеме, в эфире телемарафона Единые новости, охарактеризовал заместитель министра энергетики Роман Андарак.
«Восстановление и ремонты продолжаются постоянно. Мы пытаемся восстановить все, что можно в этих условиях. Что-то осталось живым, что-то является неживым после российских атак. Ремонтный процесс осуществляется даже успешнее, чем мы ожидали», — сказал он.
Андарак добавил, что система атакуется по несколько раз в день, а особенно страдают объекты в прифронтовых регионах.
По его словам, базовой в энергетическом миксе остается атомная генерация, которая обеспечивает около 60% потребления. На высоком уровне — генерация из возобновляемых источников. В определенные периоды для балансировки системы электроэнергия импортируется из европейских стран.
Андарак отметил, что на баланс влияют погодные условия. Сейчас потребители активно не используют обогреватели или кондиционеры.
«Я хотел бы попросить использовать это время умеренной погоды, чтобы проверить свою готовность к зиме — плотность окон, исправность бытовых обогревательных приборов. Возможно, еще можно осуществить мероприятия по энергоэффективности: утепление, проверить исправность термостатов, внедрить у себя дома систему энергетического менеджмента. Это достаточно недорогие решения, которые позволяют сэкономить, а также помогут нам сбалансировать систему», — подчеркнул он.