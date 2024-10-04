В Минэнерго посоветовали украинцам утеплять стены и уплотнять окна

Заместитель министра энергетики Роман Андарак отметил, что атомная генерация обеспечивает около 60% потребления﻿. Ситуация остается сбалансированной, но этот баланс является достаточно хрупким, сообщает Новое время.

Так ситуацию в энергосистеме, в эфире телемарафона Единые новости, охарактеризовал заместитель министра энергетики Роман Андарак.

«Восстановление и ремонты продолжаются постоянно. Мы пытаемся восстановить все, что можно в этих условиях. Что-то осталось живым, что-то является неживым после российских атак. Ремонтный процесс осуществляется даже успешнее, чем мы ожидали» , — сказал он.

Андарак добавил, что система атакуется по несколько раз в день, а особенно страдают объекты в прифронтовых регионах.

По его словам, базовой в энергетическом миксе остается атомная генерация, которая обеспечивает около 60% потребления. На высоком уровне — генерация из возобновляемых источников. В определенные периоды для балансировки системы электроэнергия импортируется из европейских стран.

Андарак отметил, что на баланс влияют погодные условия. Сейчас потребители активно не используют обогреватели или кондиционеры.