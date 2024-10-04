Шістьом військовим РФ оголосили підозри за страту полонених українців - ОГП

На сьогодні шістьом російським військовим оголошено підозри за розстріли українських військовополонених.﻿ Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

«Якщо ми говоримо про страти наших військовополонених, то ми розслідуємо 38 кримінальних проваджень за цими фактами. Ми маємо 6 військовослужбовців, які отримали підозри. Щодо трьох із них справи перебувають у судах, по двох є вироки. Робота ведеться. Ми точно встановимо кожного з них» , - сказав Бєлоусов.

За його словами, також українські правоохоронці оголосили 808 підозр російським військовим за скоєння воєнних злочинів. З них 131 уже засуджений за «воєнні злочини всього діапазону», зауважив Бєлоусов.

Він також зазначив, що українські слідчі разом із представниками Міжнародного кримінального суду «відпрацьовують тих, хто катує наших бійців у місцях несвободи».