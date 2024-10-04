Шестерым военным РФ объявили подозрения за казнь пленных украинцев - ОГП

Сегодня шестерым российским военным объявлены подозрения за расстрелы украинских военнопленных. Об этом заявил начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Белоусов в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

«Если мы говорим о казнях наших военнопленных, то мы расследуем 38 уголовных производств по этим фактам. У нас есть 6 военнослужащих, которые получили подозрения. По трем из них дела находятся в судах, по двум есть приговоры. Работа ведется. Мы точно установим каждого из них» , - сказал Белоусов.

По его словам, также украинские правоохранители объявили 808 подозрений российским военным за совершение военных преступлений. Из них 131 уже осужден за «военные преступления всего диапазона», заметил Белоусов.

Он также отметил, что украинские следователи вместе с представителями Международного уголовного суда «отрабатывают тех, кто пытает наших бойцов в местах несвободы».