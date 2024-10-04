Міноборони РФ збирається набрати щонайменше 255 тисяч контрактників до 2027 року - росЗМІ

Уряд РФ передбачає в проєкті федерального бюджету на 2025–2027 роки, що на одноразові виплати за укладення контракту з міністерством оборони буде закладено 90 мільярдів рублів, або по 30 мільярдів щороку. З посиланням на видання «Важные истории», повідомляє Радіо Свобода.

За оцінкою видання, якщо розмір виплати, встановлений 31 липня на рівні 400 тисяч рублів, не зміниться, то 90 мільярдів рублів вистачить, щоб за три роки укласти 225 тисяч нових контрактів – тобто по 75 тисяч на рік. Якщо за укладені контракти виплачуватимуть по 195 тисяч рублів, як це було до липневого указу Володимира Путіна, то міністерство оборони зможе набрати 461,5 тисячі контрактників (тобто по 154 тисячі на рік).

Путін 31 липня підписав указ, яким передбачено одноразову виплату по 400 тисяч рублів тим, хто підпише контракт із Міноборони Росії для участі у війні проти України, але період подвійного зростання такої виплати обмежений – із 1 серпня до 31 грудня 2024 року.

"Важные истории" зазначають, що сума, закладена у проєкті бюджету, може зрости. У першому півріччі 2024 року на одноразові виплати новим контрактникам витратили понад 32 мільярди рублів. Це більше, ніж закладено у бюджеті на весь наступний рік.

Міністерство оборони РФ, як вважають західні аналітики, стало активно залучати до російської армії контрактників, щоб заповнити втрати, завдані військам під час вторгнення в Україну, при цьому не оголошуючи нову хвилю мобілізації, яка може спровокувати невдоволення всередині країни.

Міноборони РФ може завищувати дані про кількість нових контрактників у півтора раза, підрахували «Важные истории» в серпні. За даними міністерства, до квітня 2024 року контракти уклали 640 тисяч осіб, при цьому одноразові виплати на той момент отримали лише 426 тисяч осіб.

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