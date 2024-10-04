Минобороны РФ собирается набрать минимум 255 тысяч контрактников до 2027 года – росСМИ

Правительство РФ предусматривает в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы, что на единовременные выплаты за заключение контракта с министерством обороны будет заложено 90 миллиардов рублей или по 30 миллиардов ежегодно. Со ссылкой на издание "Важные истории", сообщает Радио Свобода.

По оценке издания, если размер выплаты, установленный 31 июля на уровне 400 тысяч рублей, не изменится, то 90 миллиардов рублей хватит, чтобы за три года заключить 225 тысяч новых контрактов – то есть по 75 тысяч в год. Если за заключенные контракты будут выплачивать по 195 тысяч рублей, как это было до июльского указа Владимира Путина, то министерство обороны сможет набрать 461,5 тысяч контрактников (т.е. по 154 тысячи в год).

Путин 31 июля подписал указ, которым предусмотрена единовременная выплата по 400 тысяч рублей тем, кто подпишет контракт с Минобороны России для участия в войне против Украины, но период двойного роста такой выплаты ограничен – с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

"Важные истории" отмечают, что сумма, заложенная в проекте бюджета, может возрасти. В первом полугодии 2024 года на единовременные выплаты новым контрактникам потратили более 32 миллиардов рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на следующий год.

Министерство обороны РФ, как считают западные аналитики, стало активно привлекать в российскую армию контрактников, чтобы восполнить потери, причиненные войскам во время вторжения в Украину, при этом не объявляя новую волну мобилизации, которая может спровоцировать недовольство внутри страны.

Минобороны РФ может завышать данные о количестве новых контрактников в полтора раза, подсчитали "Важные истории" в августе. По данным министерства, к апрелю 2024 года контракты заключили 640 тысяч человек, при этом единовременные выплаты на тот момент получили только 426 тысяч человек.

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