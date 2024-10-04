Іран пригрозив Ізраїлю атаками по енергетичних об'єктах

У Тегерані пригрозили уразити електростанції та нафтопереробні заводи Ізраїлю, якщо той обстріляє Іран у відповідь на масований удар 1 жовтня﻿. Про це заявив заступник командувача іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Алі Фадаві. З посиланням на CNN, повідомляє Ділова столиця.

"Іран є великою і просторою країною з багатьма економічними центрами, тоді як в Ізраїлі є три електростанції та кілька нафтопереробних заводів. Ми можемо націлитися на все це одночасно" , — заявив він.

Фадаві додав, що Іран націлиться на всі енергетичні об’єкти, якщо Ізраїль зробить "помилку".