Иран пригрозил Израилю атаками по энергетическим объектам

В Тегеране пригрозили поразить электростанции и нефтеперерабатывающие заводы Израиля, если тот обстреляет Иран в ответ на массированный удар 1 октября﻿. Об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.

"Иран является большой и просторной страной со многими экономическими центрами, в то время как в Израиле есть три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Мы можем нацелиться на все это одновременно" , — заявил он.

Фадави добавил, что Иран нацелится на все энергетические объекты, если Израиль совершит "ошибку".