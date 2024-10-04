Иран пригрозил Израилю атаками по энергетическим объектам
В Тегеране пригрозили поразить электростанции и нефтеперерабатывающие заводы Израиля, если тот обстреляет Иран в ответ на массированный удар 1 октября. Об этом заявил заместитель командующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Али Фадави. Со ссылкой на CNN, сообщает Деловая столица.
"Иран является большой и просторной страной со многими экономическими центрами, в то время как в Израиле есть три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов. Мы можем нацелиться на все это одновременно", — заявил он.
Фадави добавил, что Иран нацелится на все энергетические объекты, если Израиль совершит "ошибку".