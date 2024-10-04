У Боснії та Герцеговині 18 загиблих внаслідок повені, оголошено стан стихійного лиха
Влада Боснії і Герцеговини у п’ятницю, 4 жовтня, оголосила стан стихійного лиха після того, як рясні дощі спричинили повені та зсуви ґрунту. Внаслідок лиха загинули щонайменше 18 людей. З посиланням на BalkanInsight, повідомляє Лівий берег.
Кількість загиблих унаслідок зсувів ґрунту та повеней в країні зросла до 18 людей. Також виникли проблеми із транспортним сполученням.
Зазначається, що рятувальні операції тривають у найбільш постраждалих частинах країни, розташованих у центральній частині Балканського півострова.
"Нашим пріоритетом є порятунок життів", — сказав віце-прем’єр-міністр Боснії та Герцеговини Воїн Міятович.
Відомо, що до вечора п'ятниці рятувальники ще не змогли дістатися до деяких районів через погані погодні умови. Пошуково-рятувальні роботи проводяться за участю підрозділів цивільного захисту, підрозділів Червоного Хреста та Гірсько-рятувальної служби.
Повідомляється, що деякі частини міста Ябланіца в кантоні Герцеговина-Неретва втратили всі шляхи сполучення через повені. Також є інформацію про те, що дорога між Сараєвом та Мостаром була сильно пошкоджена.
Сусідні країни вже пообіцяли надати допомогу.
"Сербія готова допомогти Боснії та Герцеговині", – заявив президент Сербії Александар Вучич.