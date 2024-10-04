В Боснии и Герцеговине 18 погибших из-за наводнения, объявлено состояние стихийного бедствия

Власти Боснии и Герцеговины в пятницу, 4 октября, объявили состояние стихийного бедствия после того, как обильные дожди повлекли за собой наводнения и оползни. В результате бедствия погибли по меньшей мере 18 человек. Со ссылкой на BalkanInsight, сообщает Левый берег.

Число погибших в результате оползней и наводнений в стране возросло до 18 человек. Также возникли проблемы с транспортным сообщением.

Спасательные операции продолжаются в наиболее пострадавших частях страны, расположенных в центральной части Балканского полуострова.

"Нашим приоритетом является спасение жизней" , - сказал вице-премьер-министр Боснии и Герцеговины Войин Миятович.

Известно, что к вечеру пятницы спасатели еще не смогли добраться до некоторых районов из-за плохих погодных условий. Поисково-спасательные работы происходят с участием подразделений гражданской защиты, подразделений Красного Креста и Горно-спасательной службы.

Сообщается, что некоторые части города Ябланица в кантоне Герцеговина-Неретва потеряли все пути сообщения из-за наводнений. Также есть информация о том, что дорога между Сараевым и Мостаром была сильно повреждена.

Соседние страны уже пообещали оказать помощь.