Українці показали систему Delta на антидронових навчаннях НАТО

Українські військові представили бойову систему Delta на антидронових навчаннях НАТО, що відбулися у вересні у Нідерландах. Про це заявили у Міністерстві оборони України, повідомляє Новое время.

Як зазначили у Міноборони, українські фахівці були серед 450 спеціалістів з 22 країн світу. У Нідерландах вони випробували більше ніж 60 систем протидії БПЛА.

«DELTA стала ключовою платформою для планування операцій та відстеження руху дронів. Українські фахівці продемонстрували систему UA DRONE ID для ідентифікації дружніх БПЛА та інтегрували DELTA з системами партнерів для покращення ситуаційної обізнаності» , — зазначили у відомстві.

Заступниця міністра оборони з цифрової трансформації Катерина Черногоренко заявила, що на антидронових навчаннях Україна не лише тестує технології, а й демонструє бойовий досвід DELTA, «здобутий ціною величезних зусиль».

У повідомленні Міноборони також йдеться, що учасники «відзначили можливості системи DELTA у протидії дронам та наголосили на важливості військового досвіду України для зміцнення колективної безпеки партнерів».

Раніше повідомлялося, що Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії безпілотникам, які тривали у Нідерландах з 10 до 20 вересня.

Участь України у навчаннях є частиною Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.