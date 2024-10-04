Украинцы показали систему Delta на антидроновых учениях НАТО

Украинские военные представили боевую систему Delta на антидроновых учениях НАТО, состоявшихся в сентябре в Нидерландах. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает Новое время.

Как отметили в Минобороны, украинские специалисты были среди 450 специалистов из 22 стран мира. В Нидерландах они испытали более 60 систем противодействия БПЛА.

«DELTA стала ключевой платформой для планирования операций и отслеживания движения дронов. Украинские специалисты продемонстрировали систему UA DRONE ID для идентификации дружественных БПЛА и интегрировали DELTA с системами партнеров для улучшения ситуационной осведомленности» , — отметили в ведомстве.

Заместитель министра обороны по цифровой трансформации Екатерина Черногоренко заявила, что на антидронових учениях Украина не только тестирует технологии, но и демонстрирует боевой опыт DELTA, «полученный ценой огромных усилий».

В сообщении Минобороны также говорится, что участники «отметили возможности системы DELTA в противодействии дронам и подчеркнули важность военного опыта Украины для укрепления коллективной безопасности партнеров».

Ранее сообщалось, что Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию беспилотникам, которые проходили в Нидерландах с 10 по 20 сентября.

Участие Украины в учениях является частью Дорожной карты инновационного сотрудничества между Украиной и НАТО, которая была утверждена сторонами во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.