Зеленський відвідав поранених українських захисників у Сумах

Президент України Володимир Зеленський у Сумах відвідав медзаклад, де лікують поранених захисників.

"Суми. Відвідав наших воїнів, які лікуються після поранень, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами" , - повідомив﻿ глава держави у Телеграм.

Він подякував за службу бійцям, а також медикам, які рятують життя воїнів.

За інформацією Офісу Президента, Зеленський відзначив військовослужбовців орденами За мужність ІІІ ступеня та медаллю Захиснику Вітчизни.