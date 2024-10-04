Зеленський відвідав поранених українських захисників у Сумах
Президент України Володимир Зеленський у Сумах відвідав медзаклад, де лікують поранених захисників.
"Суми. Відвідав наших воїнів, які лікуються після поранень, поспілкувався з ними та відзначив державними нагородами", - повідомив глава держави у Телеграм.
Він подякував за службу бійцям, а також медикам, які рятують життя воїнів.
За інформацією Офісу Президента, Зеленський відзначив військовослужбовців орденами За мужність ІІІ ступеня та медаллю Захиснику Вітчизни.