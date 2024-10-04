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Зеленский посетил раненых украинских защитников в Сумах

Зеленский посетил раненых украинских защитников в Сумах
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Сумах посетил медучреждение, где лечат раненых защитников.

"Сумы. Посетил наших воинов, которые лечатся после ранений, пообщался с ними и отметил государственными наградами", - сообщил глава государства в Телеграм.

Он поблагодарил за службу бойцов, а также медиков, спасающих жизнь воинов.

По информации Офиса Президента, Зеленский отметил военнослужащих орденами За мужество III степени и медалью Защитнику Отечества.

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