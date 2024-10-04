Зеленский посетил раненых украинских защитников в Сумах

Президент Украины Владимир Зеленский в Сумах посетил медучреждение, где лечат раненых защитников.

"Сумы. Посетил наших воинов, которые лечатся после ранений, пообщался с ними и отметил государственными наградами" , - сообщил глава государства в Телеграм.

Он поблагодарил за службу бойцов, а также медиков, спасающих жизнь воинов.

По информации Офиса Президента, Зеленский отметил военнослужащих орденами За мужество III степени и медалью Защитнику Отечества.