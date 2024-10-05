Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Україна розпочала обмін інформацією про фінансові рахунки з іншими державами

Україна зробила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом Common Reporting Standard (CRS). Про це на своєму офіційному сайті повідомило Міністерство фінансів.

В рамках обміну українські податківці передали інформацію про фінансові рахунки іноземних громадян до податкових органів партнерів з обміну та отримали від іноземних органів дані про рахунки громадян України.

Україна обмінялася з партнерами інформацією про фінансові рахунки в банках, страхових та інвестиційних компаніях, які належать іноземцям із країн-партнерів.

Доступ до інформації про іноземні фінансові активи українців має посилити контроль за декларуванням доходів, що підлягають оподаткуванню, зазначив Мінфін.

2. Monobank відмовляється від співпраці з Mastercard

Клієнти банку отримали push-повідомлення у мобільному додатку, що їх чорні карти від МПС Mastercard необхідно перевипустити на МПС Visa, оскільки банк припиняє співпрацю з MasterCard. Як бонус Monobank зобов'язується нарахувати на рахунок кешбеку 100 грн, а нову пластикову картку – доставити безкоштовно «Новою Поштою».

Банк попереджає, що вже наприкінці грудня картами Mastercard від Monobank неможливо буде розплатитися ні в торгових точках, ні в мережі Інтернет.

3. Банки змінюють відсоткові ставки за депозитами

Чотири банки минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами як у національній, так і в іноземній валюті.

Два банки знизили відсоткові ставки за депозитами, один у рамках регулювання свого депозитного портфеля і знижував, і підвищував ставки як у гривні, так і в доларах США, а четвертий – лише підвищував ставки за депозитами у гривні.

Асвіо Банк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 12 місяців з 15,50 до 15,25% річних, при цьому підвищив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,25 до 15,50% річних.

Також Асвіо Банк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 6 та 12 місяців:

на 6 місяців – з 2,60 до 2,50% річних;

на 12 місяців - з 3,20 до 3% річних,

При цьому підвищив відсоткову ставку за депозитами у доларах США на 3 місяці з 0,50 до 2% річних.

Банк Кліринговий Дім знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – із 15,80 до 15,30% річних;

на 6 місць – із 14,35 до 13,85% річних;

на 9 місяців - з 14,40 до 13,90% річних.

Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами в доларах США на 3,6 та 9 місяців:

на 3 місяці – з 0,35% до 0,25% річних;

на 6 місць – з 1 до 0,50% річних;

на 9 місяців – з 1,45% до 0,60% річних.

Також Індустріалбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у євро на 6 та 9 місяців з 0,75 до 0,25% річних.

Monobank підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3-5, 6-8, 9-11, 12,15,18 та 24 місяці:

на 3-5 місяців – з 14,5 до 15% річних;

на 6-8 місяців – з 14,7 до 15,2% річних;

на 9-11 місяців – з 14,9 до 15,4% річних;

на 12,15 та 18 місяців – з 15 до 15,5% річних;

на 24 місяці – із 15 до 16% річних.

4. Monobank запускає власні POS-термінали

Monobank запускає послугу прийому платежів через власні термінали із модулем 4G. Про це на своїй сторінці у TikTok повідомив співзасновник monobank Михайло Рогальський.

«У терміналі є свій акумулятор і модуль 4G, тому, навіть якщо в магазині немає світла та інтернету, він буде працювати» , - йдеться в його повідомленні.

Підключення термінала триває пів години, а відправити його зможуть до будь-якого відділення «Нової пошти» або кур'єра.

За рік Монобанк планує встановити 15 000 терміналів. Тарифи: 500 грн – оренда термінала, 1,3% – плата за транзакцію.

5. Акція від Абанку та мережі АЗС WOG

Абанк оголосив про проведення акції «ЗнижкоБонуси з WOG PRIDE та картою АТБ від Абанку». Тепер, розраховуючись за паливо на АЗС WOG, можна отримати не лише 3% кешбеку, а й знижку на рахунок Pride:

7 грн/л – на бензин та дизельне паливо;

3,5 грн/л – на газ.

Знижка нараховується виключно під час розрахунків карткою АТБ від Абанку.

Термін дії акції – з 1 жовтня до 31 жовтня 2024 року.

6. Акція від Приватбанку, МПС Visa та мережі магазинів EVA

З 3 по 31 жовтня 2024 року при розрахунку в мережі магазинів EVA або на інтернет-сайті eva.ua картами Приватбанку Універсальна/Універсальна Gold або преміальними від МПС Visa діятиме знижка у розмірі 5% від суми покупки.

Знижка нараховується лише на покупку від 399 грн.