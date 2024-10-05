Банковская система Украины: что изменилось за неделю
Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.
1. Украина начала обмен информацией о финансовых счетах с другими государствами
Украина произвела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Об этом на своем официальном сайте сообщило Министерство финансов.
В рамках обмена украинские налоговики передали информацию о финансовых счетах иностранных граждан в налоговые органы партнеров по обмену и получили от иностранных органов данные о счетах граждан Украины.
Украина обменялась с партнерами информацией о финансовых счетах в банках, страховых и инвестиционных компаниях, принадлежащих иностранцам из стран-партнеров.
Доступ к информации об иностранных финансовых активах украинцев должен ужесточить контроль за декларированием доходов, подлежащих налогообложению, отметил Минфин.
2. Monobank отказывается от сотрудничества с Mastercard
Клиенты банка получили push-сообщения в мобильном приложении, что их черные карты от МПС Mastercard необходимо перевыпустить на МПС Visa, поскольку банк прекращает сотрудничество с Mastercard. В качестве бонуса Monobank обязуется начислить на счет кешбэка 100 грн, а новую пластиковую карту – доставить бесплатно «Новой Почтой».
Банк предупреждает, что уже в конце декабря картами Mastercard от Monobank будет невозможно расплатиться ни в торговых точках, ни в сети Интернет.
3. Банки меняют процентные ставки по депозитам
Четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.
Два банка снизили процентные ставки по депозитам, один в рамках регулирования своего депозитного портфеля и снижал, и повышал ставки как в гривне, так и в долларах США, а четвертый – только повышал ставки по депозитам в гривне.
Асвио Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 15,50 до 15,25% годовых, при этом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,25 до 15,50% годовых.
Также Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:
- на 6 месяцев – с 2,60 до 2,50% годовых;
- на 12 месяцев – с 3,20 до 3% годовых,
При этом повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 0,50 до 2% годовых.
Банк Клиринговый Дом снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:
- на 3 месяца – с 15,80 до 15,30% годовых;
- на 6 месцев – с 14,35 до 13,85% годовых;
- на 9 месяцев – с 14,40 до 13,90% годовых.
Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:
- на 3 месяца – с 0,35 до 0,25% годовых;
- на 6 месцев – с 1 до 0,50% годовых;
- на 9 месяцев – с 1,45 до 0,60% годовых.
Также Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 6 и 9 месяцев с 0,75 до 0,25% годовых.
Monobank повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3-5, 6-8, 9-11, 12,15,18 и 24 месяца:
- на 3-5 месяцев – с 14,5 до 15% годовых;
- на 6-8 месяцев – с 14,7 до 15,2% годовых;
- на 9-11 месяцев – с 14,9 до 15,4% годовых;
- на 12,15 и 18 месяцев – с 15 до 15,5% годовых;
- на 24 месяца – с 15 до 16% годовых.
4. Monobank запускает собственные POS-терминалы
Monobank запускает услугу приема платежей через собственные терминалы с модулем 4G. Об этом на своей странице в TikTok сообщил соучредитель monobank Михаил Рогальский.
«В терминале есть свой аккумулятор и модуль 4G, поэтому, даже если в магазине нет света и интернета, он будет работать», — говорится в его сообщении.
Подключение терминала длится полчаса, а отправить его смогут в любое отделение «Новой почты» или курьером.
За год Монобанк планирует установить 15000 терминалов. Тарифы: 500 грн — аренда терминала, 1,3% — плата за транзакцию.
5. Акция от Абанка и сети АЗС WOG
Абанк объявил о проведении акции «СкидкоБонусы с WOG PRIDE и картой АТБ от Абанка». Теперь, рассчитываясь за топливо на АЗС WOG, можно получить не только 3% кешбэка, но и скидку на счет Pride:
- 7 грн/л – на бензин и дизельное топливо;
- 3,5 грн/л – на газ.
Скидка начисляется исключительно при расчетах картой АТБ от Абанка.
Срок действия акции – с 1 октября по 31 октября 2024 года.
6. Акция от Приватбанка, МПС Visa и сети магазинов EVA
C 3 по 31 октября 2024 года при расчете в сети магазинов EVA или на интернет-сайте eva.ua картами Приватбанка Универсальная/Универсальная Gold или премиальными от МПС Visa будет действовать скидка в размере 5% от суммы покупки.
Скидка начисляется только на покупку от 399 грн.