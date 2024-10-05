Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Украина начала обмен информацией о финансовых счетах с другими государствами

Украина произвела первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту Common Reporting Standard (CRS). Об этом на своем официальном сайте сообщило﻿ Министерство финансов.

В рамках обмена украинские налоговики передали информацию о финансовых счетах иностранных граждан в налоговые органы партнеров по обмену и получили от иностранных органов данные о счетах граждан Украины.

Украина обменялась с партнерами информацией о финансовых счетах в банках, страховых и инвестиционных компаниях, принадлежащих иностранцам из стран-партнеров.

Доступ к информации об иностранных финансовых активах украинцев должен ужесточить контроль за декларированием доходов, подлежащих налогообложению, отметил Минфин.

2. Monobank отказывается от сотрудничества с Mastercard

Клиенты банка получили push-сообщения в мобильном приложении, что их черные карты от МПС Mastercard необходимо перевыпустить на МПС Visa, поскольку банк прекращает сотрудничество с Mastercard. В качестве бонуса Monobank обязуется начислить на счет кешбэка 100 грн, а новую пластиковую карту – доставить бесплатно «Новой Почтой».

Банк предупреждает, что уже в конце декабря картами Mastercard от Monobank будет невозможно расплатиться ни в торговых точках, ни в сети Интернет.

3. Банки меняют процентные ставки по депозитам

Четыре банка на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам как в национальной, так и в иностранной валюте.

Два банка снизили процентные ставки по депозитам, один в рамках регулирования своего депозитного портфеля и снижал, и повышал ставки как в гривне, так и в долларах США, а четвертый – только повышал ставки по депозитам в гривне.

Асвио Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев с 15,50 до 15,25% годовых, при этом повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,25 до 15,50% годовых.

Также Асвио Банк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 6 и 12 месяцев:

на 6 месяцев – с 2,60 до 2,50% годовых;

на 12 месяцев – с 3,20 до 3% годовых,

При этом повысил процентную ставку по депозитам в долларах США на 3 месяца с 0,50 до 2% годовых.

Банк Клиринговый Дом снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 15,80 до 15,30% годовых;

на 6 месцев – с 14,35 до 13,85% годовых;

на 9 месяцев – с 14,40 до 13,90% годовых.

Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6 и 9 месяцев:

на 3 месяца – с 0,35 до 0,25% годовых;

на 6 месцев – с 1 до 0,50% годовых;

на 9 месяцев – с 1,45 до 0,60% годовых.

Также Индустриалбанк снизил процентные ставки по депозитам в евро на 6 и 9 месяцев с 0,75 до 0,25% годовых.

Monobank повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3-5, 6-8, 9-11, 12,15,18 и 24 месяца:

на 3-5 месяцев – с 14,5 до 15% годовых;

на 6-8 месяцев – с 14,7 до 15,2% годовых;

на 9-11 месяцев – с 14,9 до 15,4% годовых;

на 12,15 и 18 месяцев – с 15 до 15,5% годовых;

на 24 месяца – с 15 до 16% годовых.

4. Monobank запускает собственные POS-терминалы

Monobank запускает услугу приема платежей через собственные терминалы с модулем 4G. Об этом на своей странице в TikTok сообщил соучредитель monobank Михаил Рогальский.

«В терминале есть свой аккумулятор и модуль 4G, поэтому, даже если в магазине нет света и интернета, он будет работать» , — говорится в его сообщении.

Подключение терминала длится полчаса, а отправить его смогут в любое отделение «Новой почты» или курьером.

За год Монобанк планирует установить 15000 терминалов. Тарифы: 500 грн — аренда терминала, 1,3% — плата за транзакцию.

5. Акция от Абанка и сети АЗС WOG

Абанк объявил о проведении акции «СкидкоБонусы с WOG PRIDE и картой АТБ от Абанка». Теперь, рассчитываясь за топливо на АЗС WOG, можно получить не только 3% кешбэка, но и скидку на счет Pride:

7 грн/л – на бензин и дизельное топливо;

3,5 грн/л – на газ.

Скидка начисляется исключительно при расчетах картой АТБ от Абанка.

Срок действия акции – с 1 октября по 31 октября 2024 года.

6. Акция от Приватбанка, МПС Visa и сети магазинов EVA

C 3 по 31 октября 2024 года при расчете в сети магазинов EVA или на интернет-сайте eva.ua картами Приватбанка Универсальная/Универсальная Gold или премиальными от МПС Visa будет действовать скидка в размере 5% от суммы покупки.

Скидка начисляется только на покупку от 399 грн.