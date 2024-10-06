Ізраїль завдав серії ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Бейруту

За даними ліванських державних ЗМІ, у ніч із суботи на неділю по півдню Бейрута було завдано не менше п'яти ударів. Перед цим ЦАХАЛ попередив мешканців низки районів міста про небезпеку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Незадовго до того, як вибухи потрясли південний Бейрут, представник ізраїльських військових виступив із "додатковим попередженням для мешканців південних передмість Харет-Хрейк та Шуейфат-ель-Амрусіє". Їх попередили, що вони знаходяться поруч із об'єктами, пов'язаними з Хезболлою, проти яких діятиме Ізраїль.

Знімальна група CNN, що знаходилася на місці, зафіксувала серію вибухів на півдні Бейрута, в результаті яких утворилися густі клуби диму.

За словами журналістів, принаймні два вибухи спровокували те, що, вочевидь, було вторинними вибухами. Один із вибухів пролунав на дорозі до аеропорту.

За даними Армії оборони Ізраїлю, рано-вранці в неділю за місцевим часом з Лівану по території Ізраїлю було випущено близько 30 ракет. У заяві ЦАХАЛ йдеться про те, що деякі з них були перехоплені, інші впали самі.

Нагадаємо, в ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Докладніше про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану – у матеріалі РБК-Україна.

У суботу ЗМІ повідомили, що наступник ліквідованого глави "Хезболли" Хасана Насралли - Хашим Софі ад-Дін - міг загинути внаслідок атаки Ізраїлю на Бейрут 4 жовтня. Підтвердженої інформації наразі немає.

Також у суботу в Лівані було вбито лідера військового крила ХАМАС Саїда Аталлаха Алі.

Іран запропонував підтримати зусилля для досягнення припинення вогню в Лівані, але за умови, що Ізраїль припинить військову кампанію в Секторі Газа.