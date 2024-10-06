Израиль нанес серию ударов по объектам "Хезболлы" на юге Бейрута

По данным ливанских государственных СМИ, в ночь с субботы на воскресенье по югу Бейрута было нанесено не менее пяти ударов. Перед этим ЦАХАЛ предупредил жителей ряда районов города об опасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN.

Незадолго до того, как взрывы сотрясли южный Бейрут, представитель израильских военных выступил с "дополнительным предупреждением для жителей южных пригородов Харет-Хрейк и Шуэйфат-эль-Амрусие". Их предупредили, что они находятся рядом с объектами, связанными с Хезболлой, против которых будет действовать Израиль.

Находившаяся на месте съемочная группа CNN зафиксировала серию взрывов на юге Бейрута, в результате которых образовались густые клубы дыма.

По словам журналистов, по крайней мере два взрыва спровоцировали то, что, по всей видимости, было вторичными взрывами. Один из взрывов прогремел на дороге в аэропорт.

По данным Армии обороны Израиля, рано утром в воскресенье по местному времени из Ливана по территории Израиля было выпущено около 30 ракет. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что некоторые из них были перехвачены, другие упали сами.

Напомним, в ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию на территории Ливана. В ЦАХАЛ заявили, что израильские сухопутные силы действуют при поддержке авиации и артиллерии, которые наносят удары по военным объектам в Ливане.

Более подробно о сухопутной операции Израиля на территории Ливана – в материале РБК-Украина.

В субботу СМИ сообщили, что преемник ликвидированного главы "Хезболлы" Хасана Насраллы - Хашим Софи ад-Дин - мог погибнуть в результате атаки Израиля на Бейрут 4 октября. Подтвержденной информации пока нет.

Также в субботу в Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС Саид Аталлаха Али.

Иран предложил поддержать усилия по достижению прекращения огня в Ливане, но при условии, что Израиль прекратит военную кампанию в Секторе Газа.