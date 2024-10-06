Ворожі обстріли Сумщини: за добу понад 100 вибухів, є поранені

Протягом минулого дня росіяни здійснили 61 обстріл прикордоння Сумської області, в одній із громад росіяни поранили трьох цивільних осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила військова адміністрація Сумської області.

"Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Середино-Будська громади".

"Річківська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи). Внаслідок одного з обстрілів поранення отримали 3 цивільні особи".

По Білопільській громаді було здійснено пуск 1 КАБ, удари FPV дронами, артилерійські та мінометні обстріли – 25 вибухів.

У Великописарівській громаді зафіксували пуски КАБ, артилерійські обстріли, скидання ВОГ з БПЛА – 18 вибухів.

На Краснопільську громаду росіяни скинули 2 міни. Також були удари FPV дронами.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, 3 вибухи.

По Середино-Будській громаді був удар FPV-дронами, теж 3 вибухи.

По Есманьській громаді здійснено удари FPV-дронами і пуск КАБ – 16 вибухів.

У Свеській громаді зафіксували удари FPV-дронами і мінометний обстріл – 10 вибухів.

По Миропільській громаді росіяни атакували КАБ, здійснили артилерійський обстріл – 13 вибухів.

По Миколаївській громаді були удари "Ланцетом" і FPV-дронами – 5 вибухів.

Новослобідську громаду росіяни атакували FPV-дроном.

У Шалигинській громаді зафіксували удари FPV-дронами та мінометний обстріл – 7 вибухів.