Вражеские обстрелы Сумщины: за сутки более 100 взрывов, есть раненые

В течение прошлого дня россияне совершили 61 обстрел приграничья Сумской области, в одной из общин россияне ранили трех гражданских лиц, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила военная администрация Сумской области.

"Зафиксировано 108 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Середино-Будская громады".

"Речковская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва). В результате одного из обстрелов ранения получили 3 гражданских лица".

По Белопольской громаде был осуществлен пуск 1 КАБ, удары FPV дронами, артиллерийские и минометные обстрелы – 25 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксировали пуски КАБ, артиллерийские обстрелы, сброс ВОГ с БПЛА – 18 взрывов.

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 2 мины. Также были удары FPV дронами.

По Хотинской общине враг бил из артиллерии, 3 взрыва.

По Середино-Будской общине был удар FPV-дронами, тоже 3 взрыва.

По Эсманьской громаде осуществлены удары FPV-дронами и пуск КАБ –- 16 взрывов.

В Свесской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и минометный обстрел – 10 взрывов.

По Миропольской громаде россияне атаковали КАБ, осуществили артиллерийский обстрел – 13 взрывов.

По Николаевской громаде были удары "Ланцетом" и FPV-дронами – 5 взрывов.

Новослободскую громаду россияне атаковали FPV-дроном.

В Шалыгинской громаде зафиксировали удары FPV-дронами и минометный обстрел – 7 взрывов.