Сили ППО збили дві ракети та 56 "Шахедів": бойова робота триває

В результаті протиповітряного бою уночі та вранці 6 жовтня над Україною збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили.

Окрім збитих, 25 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще чотири БпЛА – в повітряному просторі України, бойова робота триває.

"Шахеди" збивали у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

Загалом росіяни запустили 90 засобів: