Сили ППО збили дві ракети та 56 "Шахедів": бойова робота триває
В результаті протиповітряного бою уночі та вранці 6 жовтня над Україною збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу Shahed, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили.
Окрім збитих, 25 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Ще чотири БпЛА – в повітряному просторі України, бойова робота триває.
"Шахеди" збивали у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
Загалом росіяни запустили 90 засобів:
- 2 балістичні ракети Іскандер-М;
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типу "Шахед" (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ).