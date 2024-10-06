Силы ПВО сбили две ракеты и 56 "Шахедов": боевая работа продолжается
В результате противовоздушного боя ночью и утром 6 октября над Украиной сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы.
Кроме сбитых, 25 беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Еще четыре БПЛА - в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.
"Шахеды" сбивали в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.
В общем россияне запустили 90 средств:
- 2 баллистические ракеты Искандер-М;
- 1 крылатую ракету Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 87 БпЛА типа "Шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - рф).