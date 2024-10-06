Силы ПВО сбили две ракеты и 56 "Шахедов": боевая работа продолжается

В результате противовоздушного боя ночью и утром 6 октября над Украиной сбиты две ракеты и 56 вражеских ударных БпЛА типа Shahed, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Кроме сбитых, 25 беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Еще четыре БПЛА - в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается.

"Шахеды" сбивали в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.

В общем россияне запустили 90 средств: