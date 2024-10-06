У Римі пропалестинський хід переріс у сутички з поліцією

У суботу, 5 жовтня, у Римі пройшла пропалестинська хода, під час якої поліції довелося застосувати сльозогінний газ та водомети, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило агентство ANSA.

Поліція Риму застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону несанкціонованої пропалестинської ходи, проведеної напередодні річниці атаки ХАМАС на Ізраїль.

Агентство зазначило, що на вулиці Риму вийшло близько 5 тисяч людей.

Фото: ANSA

Як розповіло агентство, під час демонстрації у поліцейських, які перегородили дорогу, летіти петарди і пляшки.

У відповідь поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Частина відтіснених із площі людей спробувала перегрупуватися в іншому місці, що також призвело до заворушень.

Gli scontri a #Roma al #corteo non autorizzato pro #Palestina. Lancio di bottiglie, sassi e pali contro le forze dell’ordine che hanno risposto con idranti, cariche e lacrimogeni pic.twitter.com/9St7Hs7lSH — Tg2 (@tg2rai) October 6, 2024

За даними агентства, під час зіткнень із демонстрантами постраждали щонайменше 24 співробітники поліції. У зв'язку із заворушеннями і нападами на поліцейських було затримано чотирьох осіб.

Агентство нагадало, що деякий час тому поліцейське управління міста заборонило проведення ходи, проте її організатори пішли різними шляхами: частина з них повідомила про перенесення акції на 12 жовтня, а інша група заявила, що проведе хід у спочатку заявлену дату.

У зв'язку з цим поліцейські посилили заходи безпеки в місті, щоб запобігти потраплянню "агресивних злочинців" до лав демонстрантів, але спочатку не намагалися перешкоджати збору учасників акції на одній із площ міста. Однак, коли присутні демонстранти спробували піти ходою до Колізею, їм було відмовлено в проході.

La piazza pacifica poi gli scontri. Al corteo pro Palestina a Roma bombe carta e pali stradali contro la polizia. Gli agenti disperdono i violenti con idranti e manganelli. Feriti alcuni giovani pic.twitter.com/ugAaulbu3v — Tg3 (@Tg3web) October 5, 2024

Також того ж у Берліні пройшли акції на підтримку Ізраїлю та жителів сектору Газа, для охорони заходів були залучені близько 500 співробітників правоохоронних органів.

Напередодні повідомлялося, що профспілка німецьких поліцейських (GdP) висловила занепокоєння з приводу можливих заворушень 7 жовтня – в річницю нападу ХАМАС на Ізраїль.