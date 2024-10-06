В Риме пропалестинское шествие переросло в стычки с полицией

В субботу, 5 октября, в Риме прошло пропалестинское шествие, во время которого полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщило агентство ANSA.

Полиция Рима применила слезоточивый газ и водометы для разгона несанкционированного пропалестинского шествия, проведенного накануне годовщины атаки ХАМАС на Израиль.

Агентство отметило, что на улицы Рима вышло около 5 тысяч человек.

Фото ANSA

Как рассказало агентство, во время демонстрации в полицейских, которые перегородили дорогу, лететь петарды и бутылки.

В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть оттесненных с площади людей попыталась перегруппироваться в другом месте, что также привело к беспорядкам.

Gli scontri a #Roma al #corteo non autorizzato pro #Palestina. Lancio di bottiglie, sassi e pali contro le forze dell’ordine che hanno risposto con idranti, cariche e lacrimogeni pic.twitter.com/9St7Hs7lSH — Tg2 (@tg2rai) October 6, 2024

По данным агентства, в ходе столкновений с демонстрантами пострадали по меньшей мере 24 сотрудника полиции. В связи с беспорядками и нападениями на полицейских были задержаны четыре человека.

Агентство напомнило, что некоторое время назад полицейское управление города запретило проведение шествия, однако его организаторы пошли разными путями: часть из них сообщила о переносе акции на 12 октября, а другая группа заявила, что проведет шествие в первоначально заявленную дату.

В связи с этим полицейские усилили меры безопасности в городе, чтобы предотвратить попадание "агрессивных преступников" в ряды демонстрантов, но поначалу не пытались препятствовать сбору участников акции на одной из площадей города. Однако, когда собравшиеся демонстранты попытались пойти шествием к Колизею, им было отказано в проходе.

La piazza pacifica poi gli scontri. Al corteo pro Palestina a Roma bombe carta e pali stradali contro la polizia. Gli agenti disperdono i violenti con idranti e manganelli. Feriti alcuni giovani pic.twitter.com/ugAaulbu3v — Tg3 (@Tg3web) October 5, 2024

Также в тот же день в Берлине прошли акции в поддержку Израиля и жителей сектора Газа, для охраны мероприятий были привлечены около 500 сотрудников правоохранительных органов.

Накануне сообщалось, что профсоюз немецких полицейских (GdP) выразил обеспокоенность по поводу возможных беспорядков 7 октября – в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.