У Москві горить військове училище: повідомляють про атаку безпілотника

У Москві в районі Кузьминки 6 жовтня спалахнула пожежа, ймовірно, через атаку дрона. Горить навчальний заклад, який належить міноборони РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє Телеграм- канал SOTA.

«У Кузьминках — пожежа, ймовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка», - йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі повідомляють, що було чути вибухи та звуки, схожі на постріли, але нетривалий час.

Загалом, як повідомляє російська служба ВВС, за даними російського міноборони, в ніч із суботи на неділю над трьома російськими регіонами ППО збили чотири українські дрони. Два безпілотники були знищені в небі на Курській областю і по одному над територіями Бєлгородської та Воронезької областей. Губернатори цих трьох регіонів не повідомляли про постраждалих та руйнування.

Як повідомлялось, українські дрони вночі 4 жовтня завдали удару по російській базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанєфтєпродукт» у Воронезькій області.