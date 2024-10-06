В Москве горит военное училище: сообщают об атаке беспилотника

В Москве в районе Кузьминки 6 октября вспыхнул пожар, вероятно, из-за атаки дрона. Горит учебное заведение, принадлежащее минобороны РФ, сообщает Укринформ.

Об этом сообщает Телеграмм-канал SOTA.

«В Кузьминках – пожар, вероятно, после атаки беспилотника на Московское высшее общевойсковое командное училище. Рядом находятся стрельбище и автомобильная заправка», - говорится в сообщении.

Местные жители сообщают, что слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы, но непродолжительное время.

В целом, как сообщает российская служба ВВС , по данным российского минобороны, в ночь с субботы на воскресенье над тремя российскими регионами ПВО сбили четыре украинских дрона. Два беспилотника были уничтожены в небе на Курской области и по одному над территориями Белгородской и Воронежской областей. Губернаторы этих трех регионов не сообщали о пострадавших и разрушениях.

Как сообщалось, украинские дроны ночью 4 октября нанесли удар по российской базе хранения горюче-смазочных материалов «Аннанефтепродукт» в Воронежской области.