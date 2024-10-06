WSJ: Китайські хакери здійснили кібератаку на системи прослуховування суду в США

Кібератака, яку пов'язують з китайським урядом, проникла в мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації з систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованих судом прослуховувань, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел WSJ, хакери могли мати доступ до мережевої інфраструктури, яка використовується для виконання законних запитів США про надання даних зв'язку, протягом декількох місяців або довше, що становить серйозну загрозу національній безпеці.

Кібератаки, зокрема, зазнали компанії Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies. Згідно з федеральним законодавством, телекомунікаційні та широкосмугові компанії повинні дозволяти владі перехоплювати електронну інформацію за рішенням суду. Неможливо визначити, чи системи, які підтримують спостереження за іноземними розвідками, також були вразливими до цього зламу.

Кібератака була здійснена китайською хакерською групою, яка отримала назву "Соляний тайфун".

Про атаку стало відомо протягом останніх тижнів, і наразі триває активне розслідування з боку уряду США та аналітиків з питань безпеки з приватного сектору.

Особа, знайома з атакою, повідомила, що уряд США вважає ці вторгнення історично значущими і викликають занепокоєння.