WSJ: Китайские хакеры совершили кибератаку на системы прослушивания суда в США

Кибератака, которую связывают с китайским правительством, проникла в сети американских провайдеров, вероятно, получив доступ к информации из систем, которые федеральное правительство использует для санкционированных судом прослушиваний, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников WSJ, хакеры могли иметь доступ к сетевой инфраструктуре, которая используется для выполнения законных запросов США о предоставлении данных связи, в течение нескольких месяцев или дольше, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Кибератакам, в частности, подверглись компании Verizon Communications, AT&T и Lumen Technologies. Согласно федеральному законодательству, телекоммуникационные и широкополосные компании должны позволять властям перехватывать электронную информацию по решению суда. Невозможно определить, были ли системы, которые поддерживают наблюдение за иностранными разведками, также уязвимы к этому взлому.

Кибератака была осуществлена китайской хакерской группой, которая получила название "Соляной тайфун".

Об атаке стало известно в течение последних недель, и сейчас продолжается активное расследование со стороны правительства США и аналитиков по вопросам безопасности из частного сектора.

Лицо, знакомое с атакой, сообщило, что правительство США считает эти вторжения исторически значимыми и вызывают беспокойство.