ЗМІ: У бою на Харківщині загинув російський опозиціонер Дадін

Російський опозиційний активіст Ільдар Дадін загинув на війні, де він бився на боці України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють колишня журналістка "Эха Москвы" Ксенія Ларіна, "Медуза".

"Щойно повідомили, що загинув Ільдар Дадін. У бою на Харківщині".

Вона дізналася про загибель Дадіна від іншого учасника війни, колишнього віцепрезидента Газпромбанку Ігоря Волобуєва.

Довідково: Ільдар Дадін на початку 2023 року приїхав до України, щоб приєднатися до Збройних сил України та воювати проти російської армії. Він вирушив на фронт у складі "Сибірського батальйону". Воював під позивним "Ганді".

Він - перший росіянин, засуджений за статтею про неодноразове порушення правил проведення мітингів у Росії. Ця стаття з'явилася в Кримінальному кодексі РФ 2014 року, російські журналісти називають її "дадінською статтею". Вирок Дадіну ухвалили у грудні 2015 року, він дістав три роки колонії, потім термін скоротили до двох із половиною років.

Дадін у 2016 розповів про тортури в карельській ІК-7, куди його помістили. Інформацію про тортури і побиття підтвердили й інші ув'язнені та їхні родичі, проте ФСВП і Слідчий комітет за підсумками перевірок не знайшли порушень.